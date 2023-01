Manchester City - Arsenal: Rozczarowujący początek hitu

Patrząc na nazwy drużyn i ich obecną formę, można było spodziewać się grzmotów od pierwszych minut widowiska. Początek ostudził jednak rozgrzane głowy kibiców - obie ekipy podeszły do spotkania dość spokojnie. Wyglądało na to, że skupiają się przede wszystkim na zabezpieczaniu tyłów, a nie na stwarzaniu sobie dogodnych okazji. Pierwsza ciekawa akcja po stronie gości z Londynu miała miejsce dopiero w 22. minucie. Leandro Trossard wykonał serię dryblingów, po czym oddał strzał na bramkę. Stefan Ortega odbił jednak piłkę przed siebie.

FA Cup: FA Cup: Manchester City gra dalej

Jak się okazało - było to trafienie na wagę awansu. Manchester City - choć nie zachwycił - wywalczył więc promocję do piątej rundy FA Cup. To dobra informacja dla zespołu, który przed dwoma tygodniami dość niespodziewanie odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej po porażce 0:2 z Southampton.

Piątkowa potyczka to kolejna odsłona rywalizacji Arsenalu z Manchesterem City, która w tym sezonie rozgrzewa kibiców. Jej główna część toczy się w Premier League - tam jednak w wersji korespondencyjnej. Londyńczycy są liderami tabeli i mają pięć punktów przewagi nad drugimi "Obywatelami". Co ważne, rozegrali do tej pory o jeden mecz mniej, co oznacza, że teoretycznie mogą odskoczyć obrońcom tytułu nawet na osiem "oczek". Bezpośrednie starcie ligowe tych ekip jeszcze się jednak nie odbyło. Pierwsze zaplanowano na 15 lutego, a rewanż - końcówkę kwietnia. Kto wie - być może właśnie wtedy rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa.