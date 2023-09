Manchester City odpadł już w 1/16 finału. Polacy w kiepskich nastrojach

W środowy wieczór rozegrano 16 spotkań Pucharu Ligi Angielskiej. Rozgrywki EFL Cup to nie to samo, co Puchar Anglii. O ile w tym drugim na niższych szczeblach kwalifikacyjnych grają także drużyny czysto amatorskie, o tyle Puchar Ligi jest przeznaczony dla drużyn z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych w Anglii.