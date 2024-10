Mamy to! Polska z historycznym awansem na mundialu. Wielka Brazylia za burtą

Matematyka przed pierwszym gwizdkiem była prosta. Remis w meczu z Brazylią oznaczał awans "Biało-Czerwonych" do ćwierćfinału mundialu. Tak blisko i... jednocześnie tak daleko.

- To Brazylia musi z nami wygrać. My też chcemy wygrać i będziemy grali o zwycięstwo, więc to będzie naszym głównym celem. Jesteśmy szczęśliwi z tego, że wygrywamy i jak gramy. Natomiast mamy swoją ambicję, mamy swoje kolejne cele - mówił przed meczem selekcjoner naszej ekipy, Marcin Kasprowicz, w rozmowie z kanałem Łączy Nas Piłka.