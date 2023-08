Makabryczny atak. Krokodyl zabił 29-letniego piłkarza w trakcie treningu

Tragedią zakończył się trening indywidualny jednego z kostarykańskich piłkarzy. Jesus Alberto Lopez Ortiz biegał po okolicy, a następnie skoczył z mostu do rzeki, by popływać. Momentalnie został zaatakowany przez krokodyla. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja musiała użyć broni palnej - zwierzę zostało przez mundurowych zastrzelone, by można było wydobyć ciało denata.