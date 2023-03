Radosław Majdan o wstydliwej porażce

Były reprezentant Polski przypomniał o wstydliwej porażce w programie "Misja Sport", w którym rozmawiano o wysokiej wygranej Liverpoolu z Manchesterem United. "The Reds" rozbili odwiecznego rywala aż 7:0, co dla marzących o powrocie na szczyt "Czerwonych Diabłów" było dużym upokorzeniem.

- Kiedyś w Turcji przegraliśmy z Fenerbahce 0:6 u siebie. Gdy Ci strzelają kolejne bramki, to naprawdę chcesz, by ten mecz się skończył. Gdy jesteś na bramce, to jest jeszcze gorzej, bo cały czas masz wrażenie, że tylko strzelają Ci gole - opowiadał Majdan.

Były bramkarz przyznał, że porażka przy trybunach, na których zasiadało 60 tys. kibiców, była dla niego "traumatycznym przeżyciem". - W życiu to jakby ktoś Cię rozebrał w centrum miasta. I to nie trwało pięć minut, a 45. Nagość, człowiek jest bezsilny - opowiadał.

Trener Manchesteru United grzmi po porażce

- W drugiej połowie w ogóle nie mieliśmy postawy. Nie trzymaliśmy się planu i nie zrobiliśmy tego, co do nas należy - przyznał. - Zagraliśmy przyzwoitą pierwszą połowę. Popełniliśmy jeden błąd w organizacji tuż przed przerwą. W drugiej połowie to nie byliśmy my - przekonywał.