Mają dość mistrza świata! Chcą się go pozbyć, ale za grube pieniądze

Koledzy z Argentyny w Atletico grają, De Paul - nie

Po mundialu Argentyńczyk poprosił o pozwolenie na dłuższy, kilkudniowy pobyt w Argentynie "z powodów osobistych" a potem... sfotografował się ze swoją dziewczyną na imprezie w USA. Argentyńskie media piszą, że Atletico Madryt ma dość. W madryckim klubie uważają, że De Paul nie zachowywał się ostatnio zbyt profesjonalnie, fani to dostrzegają. Kibice uważają, że jedyne zaangażowanie, jakie pokazuje Argentyńczyk, to zaangażowanie w drużynę narodową , w Atletico już tak ich zdaniem nie jest. Dlatego fani gwizdali na niego w dniu meczu z Elche , kiedy po zdobyciu tytułu mistrza świata wspólnie z innymi argentyńskimi graczami madryckiego klubu - Angelem Correą i Nahuelem Moliną byli na boisku honorowani przez klub.

Argentyńska "La Prensa" sądzi, że hiszpański klub chce się już pozbyć zawodnika, który ma kontrakt do 2026 roku. Według jednej z opcji w grę wchodzi natychmiastowa sprzedaż lub wypożyczenie, według innej - skrócenie umowy do czerwca 2024 i sprzedaż za miliony. Atletico liczy na odzyskanie co najmniej 36 mln euro. To suma wyłożona w 2021 roku, kiedy przychodził z Udinese .

Czy Diego Simeone liczy jeszcze na De Paula?

Tak czy inaczej - pomocnik na brak zainteresowania nie narzeka, podczas mundialu wypadł bardzo dobrze, dlatego jego odejście z "Los Colchoneros" wydaje się kwestią czasu. Piłkarza chciałyby bowiem Milan, Juventus i Inter. Madrycki klub poszukuje oszczędności, Argentyńczyk, który nie wpasowuje się do końca w styl gry preferowany przez trenera Diego Simeone. Przed mundialem Simeone mówił: "De Paul musi pokazać w klubie to wszystko, co robi w reprezentacji. To, co robi w kadrze narodowej, jest fantastyczne i tutaj czasami też robi to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie się dalej poprawiać, ponieważ tego potrzebujemy".