Mahir Emreli nie ma ostatnio szczęścia do zajść z udziałem kibiców. Z Legii Warszawa odszedł tuż po tym, jak doszło do ataku na autokar z piłkarzami warszawskiej drużyny. Przeniósł się do Dinama Zagrzeb. Okazuje się, że - jak donoszą bałkańskie media - również w chorwackiej drużynie miał nieprzyjemne doświadczenie związane z kibicami. Tym razem chodzi o atak fanów Hajduka Split na autokar wiozący zawodników odwiecznego rywala, czyli właśnie Dinama.

Hajduk - Dinamo. Atak kibiców na autokar. Posypały się kamienie

Rzecz miała miejsce przy okazji sobotniego starcia Hajduk Split - Dinamo Zagrzeb na stadionie Poljud w Dalmacji. Kibice Hajduka obrzucili kamieniami i innymi przedmiotami autokar Dinama wraz z zawodnikami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO EKSTRAKLASA - Odcinek 25 (Goście: Gołębiewski, Majewski). WIDEO INTERIA.TV

Jak relacjonują media na Bałkanach, na nagranych filmikach z wnętrza autokaru słychać okrzyki piłkarzy Dinama: "Uważajcie, uważajcie, Jezu, rozbili coś!" Na szczęście ostatecznie nikomu nic się nie stało.

Na meczu na stadionie Hajduka zgromadziło się ponad 30 tys. widzów. Ostatecznie padł bezbramkowy remis.