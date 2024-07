Magiczny gol Polaka. Znów to zrobił, niewiarygodne [WIDEO]

Mateusz Bogusz już nie puka do drzwi reprezentacji Polski, co tłucze w nie taranem. W nocy z soboty na niedzielę czasu środkowoeuropejskiego młody pomocnik popisał się kolejnym trafieniem dla Los Angeles FC - i to jakim! Ta bramka sprawiła, że 22-latek wyprzedził w klasyfikacji strzelców Major League Soccer samego Lionela Messiego i zbliżyło go do ścisłej czołówki rozgrywek. Powołanie dla Bogusza od selekcjonera Michała Probierza wydaje się już tylko kwestią czasu.