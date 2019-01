Obrońca FK Rostów Maciej Wilusz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Polskiego defensora czeka około pół roku przerwy w grze.

Wilusz nabawił się kontuzji podczas meczu sparingowego ze Spartakiem Moskwa (1-2). Oficjalny serwis klubu poinformował, że badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych polskiego obrońcy.

To fatalna wiadomość dla 30-letniego defensora. Piłkarz będzie musiał przejść operację rekonstrukcji więzadeł oraz czeka go około półroczna rehabilitacja. Oznacza to, że najprawdopodobniej w tym sezonie nie wybiegnie już na boisko.

Wilusz dotychczas był podstawowym zawodnikiem drużyny z Rostowa. Jesienią aż 16 z 17 spotkań ligowych rozegrał w pełnym wymiarze czasu. Jego drużyna zajmuje siódme miejsce w tabeli ligi rosyjskiej.

Czterokrotny reprezentant Polski był w przeszłości zawodnikiem Lecha Poznań, Korony Kielce, GKS-u Bełchatów, MKS-u Kluczbork oraz Sparty Rotterdam.



