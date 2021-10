Maciej Szczęsny został zatrzymany do kontroli drogowej 5 października nad ranem. Do zdarzenia doszło w al. Jerozolimskich. 56-letni sportowiec "wydmuchał" 0,6 promila alkoholu. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

Maciej Szczęsny przyznał się do winy

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia w sprawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie 8 października 2021 r. skierowała do sądu w tej sprawie akt oskarżenia" - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Przestępstwo z art. 178a p. 1 kodeksu karnego zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Reklama

Maciej Szczęsny: Nie stwarzałem zagrożenia

W rozmowie z Interią Szczęsny komentował całą sprawę: - Spałem ze trzy godziny po dwóch "browarach", ale wsiadałem do samochodu z przeświadczeniem, że jestem "czysty". Przy pierwszym badaniu miałem 0,36 promila, a przy każdym kolejnym ten wynik spadał. (...) Chciałbym podkreślić, że zostałem zatrzymany przez policję do rutynowej kontroli, a nie w wyniku kolizji drogowej. Nie stwarzałem dla nikogo zagrożenia - podkreślił.

Później Szczęsny przyznał, że nieco pomylił się w swoich obliczeniach dotyczących promili w jego organizmie.



6 października w rozmowie z PAP Maciej Szczęsny nie kwestionował okoliczności, w których został zatrzymany. - Wiozłem żonę do pracy. Żona jest stewardessą i zostałem zatrzymany do kontroli. Dosyć niespodziewanie żona została wezwana do pracy, bo miała tzw. stand-by telefoniczny. Mieszkamy bardzo daleko od lotniska. Mamy ponad 30 kilometrów - powiedział Szczęsny.

Były reprezentant Polski podkreślił, że w poniedziałek - 4 października - wieczorem zjadł kolację i "wypił dwa piwa". "Położyłem się spać, a o godz. 3.05 zadzwonił telefon, wzywając moją żonę na 4.15 na Okęcie. Jak wsiadałem to zupełnie nie miałem poczucia, że jest coś nie tak" - tłumaczył. "Jest mi potwornie wstyd" - skwitował były bramkarz.

Sprawę Szczęsnego rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Hanna Dobrowolska