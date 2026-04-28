Maciej Skorża zwolniony. Katastrofalna passa i bezlitosna decyzja klubu
Urawa Red Diamonds za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o zwolnieniu Macieja Skorży ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Decyzja została podjęta na skutek fatalnej passy prowadzonej przez polskiego szkoleniowca drużyny. Zespół w ostatnim czasie zanotował aż siedem porażek z rzędu. Tą decydującą okazała się być przegrana u siebie z Yokohamą 2:3.
Władze klubu Urawa Red Diamonds postanowiły zareagować na fatalną passę zespołu Macieja Skorży.
Na zwycięstwo czekała ona od 7 marca tego roku. Właśnie wtedy podopieczni polskiego trenera pokonali Mito HollyHock 2:0.
Później doszło do fatalnej passy zespołu z Urawy. Doznała ona siedmiu porażek z rzędu. W tym czasie doszło, co oczywiste, do dość mocnego spadku w tabeli ligowej.
Ostatnim meczem Macieja Skorży w Urawa Red Diamonds było starcie u siebie z Yokohamą. Gospodarze przegrali je 2:3.
Po tym meczu władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu Macieja Skorży. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował komunikat w tej sprawie.
- Informujemy, że dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą - informuje Urawa Red Diamonds.
- Również w tym samym czasie rozwiązaliśmy umowy z trenerem Rafałem Janasem oraz trenerem Mai Hayashim - dodaje japoński klub.
- Ponadto, w związku z rozwiązaniem umowy z panem Maciejem Skorżą, Tanaka Tatsuya, trener zespołu U-21 i asystent trenera pierwszego zespołu, tymczasowo będzie pełnił funkcję trenera do zakończenia Meiji Yasuda J1 Century Project League - czytamy w komunikacie.
Największym sukcesem Macieja Skorży w Urawa Red Diamonds było wygranie azjatyckiej Ligi Mistrzów. Ekipa Polaka dokonała tego w sezonie 2021/22.
Maciej Skorża był trenerem Urawa Red Diamonds od lutego 2023. W styczniu 2024 po raz pierwszy odszedł z klubu, ale już we wrześniu wrócił do prowadzenia tej drużyny. Właśnie teraz zapadła decyzja o zwolnieniu polskiego trenera. Druga rozłąka najpewniej okaże się już tą ostatnią.
Po 12 kolejkach Urawa Red Diamonds plasuje się na 7. miejscu w grupie wschodniej ligi japońskiej.
Pierwszym spotkaniem Urawy już bez Macieja Skorży będzie starcie u siebie z Kawasaki.