Maciej Skorża zwolniony. Katastrofalna passa i bezlitosna decyzja klubu

Władze klubu Urawa Red Diamonds postanowiły zareagować na fatalną passę zespołu Macieja Skorży.

Na zwycięstwo czekała ona od 7 marca tego roku. Właśnie wtedy podopieczni polskiego trenera pokonali Mito HollyHock 2:0.

Później doszło do fatalnej passy zespołu z Urawy. Doznała ona siedmiu porażek z rzędu. W tym czasie doszło, co oczywiste, do dość mocnego spadku w tabeli ligowej.

Ostatnim meczem Macieja Skorży w Urawa Red Diamonds było starcie u siebie z Yokohamą. Gospodarze przegrali je 2:3.

Po tym meczu władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu Macieja Skorży. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował komunikat w tej sprawie.

Maciej Skorża zwolniony z Urawa Red Diamonds. Polski trener zapłacił posadą za fatalną passę drużyny

- Informujemy, że dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą - informuje Urawa Red Diamonds.

- Również w tym samym czasie rozwiązaliśmy umowy z trenerem Rafałem Janasem oraz trenerem Mai Hayashim - dodaje japoński klub.

- Ponadto, w związku z rozwiązaniem umowy z panem Maciejem Skorżą, Tanaka Tatsuya, trener zespołu U-21 i asystent trenera pierwszego zespołu, tymczasowo będzie pełnił funkcję trenera do zakończenia Meiji Yasuda J1 Century Project League - czytamy w komunikacie.

Największym sukcesem Macieja Skorży w Urawa Red Diamonds było wygranie azjatyckiej Ligi Mistrzów. Ekipa Polaka dokonała tego w sezonie 2021/22.

Maciej Skorża był trenerem Urawa Red Diamonds od lutego 2023. W styczniu 2024 po raz pierwszy odszedł z klubu, ale już we wrześniu wrócił do prowadzenia tej drużyny. Właśnie teraz zapadła decyzja o zwolnieniu polskiego trenera. Druga rozłąka najpewniej okaże się już tą ostatnią.

Po 12 kolejkach Urawa Red Diamonds plasuje się na 7. miejscu w grupie wschodniej ligi japońskiej.

Pierwszym spotkaniem Urawy już bez Macieja Skorży będzie starcie u siebie z Kawasaki.

Maciej Skorża

Maciej Skorża jest krytykowany przez japońskich dziennikarzy i kibiców

