Maciej Skorża zaczął pracę w Japonii i na dzień dobry... pomaga Lechowi

Skorża mógł być trenerem reprezentacji Polski. Zadecydował jeden ważny element

Podpisanie umowy z mistrzem Japonii z 2006 roku, a zarazem sześciokrotnym triumfatorem Pucharu Cesarza i dwukrotnym zwycięzcą Azjatyckiej Ligi Mistrzów sprawiło, że Skorża nie jest rozpatrywany jako następca Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski . A taki był zamysł prezesa PZPN Cezarego Kuleszy . Blisko 51-letni trener (urodziny będzie miał we wtorek) właśnie został zaprezentowany w Japonii , razem ze swoimi asystentami, zresztą także pracującymi z nim w Lechu. Razem ze Skorżą w Saitamie są Rafał Janas i Wojciech Makowski . Rozgrywki ligowe zaczną się w tym kraju w połowie lutego - Urawa zmierzy się wtedy z FC Tokio .

Były trener pomaga Lechowi Poznań? Jego klub osłabia pucharowego rywala

Niespełna 28-letni piłkarz zagrał latem we wszystkich ośmiu spotkaniach kwalifikacji do Ligi Mistrzów (mistrz Norwegii odpadł w ostatniej rundzie z Dinamem Zagrzeb, po dogrywce), a później we wszystkich sześciu w fazie grupowej Ligi Europy. Spotka tu innego byłego gracza tego norweskiego klubu Duńczyka Kaspera Junkera, którego Urawa wykupiła z Bodø/Glimt dwa lata temu.