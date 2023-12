Maciej Skorża wspomina, jak poznał Pepa Guardiolę. A później go pokonał

Maciej Skorża pokonał już Guardiolę

"Na papierze Manchester City to zespół, który przewyższa nas pod każdym względem. Uważam, że na boisku nie musi to wcale oznaczać, że tak właśnie będzie. Mamy świetnych zawodników o wysokich umiejętnościach indywidualnych. Nasz przeciwnik jest mistrzem Europy, więc przed nami roztacza się naprawdę cenna szansa. Myślę, że wspaniale jest móc podjąć takie wyzwanie" - mówił Skorża na przedmeczowej konferencji prasowej.

Polski trener przyznał, że jego zespół musi przekroczyć swoje granice, jeśli chodzi o strategię, taktykę i samą grę. Jego zdaniem ważne jest, aby rzucić wyzwanie limitom. " Szansa zagrania z Manchesterem City w oficjalnym meczu to świetna okazja dla zawodników grających w Japonii. Myślę, że to jest cenne, a dla niektórych zdarza się tylko raz w życiu" - dodał.

"Poznałem trenera Guardiolę 15 lat temu, który wówczas pracował pierwszy sezon w Barcelonie. Od tego czasu zawsze darzyłem wielkim szacunkiem to, co zrobił. Uważam, że jest najlepszym trenerem na świecie. To dla mnie świetna okazja, aby zagrać przeciwko Manchesterowi City. Szczerze mówiąc, nie można porównywać meczów sprzed 15 lat z tym wtorkowym. Tło i sam turniej są zupełnie inne. Zupełnie inna będzie także taktyka. Będą momenty, kiedy będzie nam ciężko na boisku. Nie wiem, jaki będzie wynik, ale myślę, że to będzie dobre spotkanie. Po raz kolejny najważniejsze jest, aby zawsze zachować ducha zespołu. Czuję to" - podsumował Skorża.