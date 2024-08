Maciej Skorża wraca do trenowania. Tego kierunku nikt się nie spodziewał

Maciej Skorża został nowym szkoleniowcem Urawa Red Diamonds ! Polak objął to stanowisko ponownie po zaledwie ośmiu miesiącach przerwy .

Skorża wraca do pracy w Japonii

To wiadomość niespodziewana o tyle, że ostatnią pracą Polaka było stanowisko trenera właśnie w klubie z Saitamy. W styczniu 52-latek poinformował klub, że potrzebuje odpoczynku i nie zamierza przedłużać wygasającej umowy.

Podczas swojego pierwszego pobytu w Urawa Red Diamonds, Skorża zapisał się w historii klubu. Wygrał z nią azjatycką Ligę Mistrzów, dotarł do finału Pucharu Japonii, zakończył rozgrywki ligowe na czwartym miejscu, a do tego mierzył się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata z Manchesterem City. Jego miejsce przejął Per-Mathias Hoegmo. Norweg nie sprostał jednak zadaniu, a Japończycy zdecydowali się zwolnić go po zaledwie ośmiu miesiącach. Teraz Skorżę czeka wielkie wyzwanie, bo Urawa Red Diamonds zajmuje 13. lokatę w lidze z przewagą zaledwie siedmiu punktów nad strefą spadkową.