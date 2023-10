Po ponad półrocznej przerwie 51-latek zdecydował się jednak wrócić do pracy trenerskiej. Tym razem jednak nie miał zamiaru walczyć o kolejny w swojej karierze tytuł mistrza Polski. Skorża wyjechał do Japonii . Tam dostał propozycję pracy w Urawa Red Diamonds i z pewnością dla trenera urodzonego w Radomiu, taka oferta od początku była wielką szansą na rozwój.

Kolejny sukces Macieja Skorży. Zagra o trofeum

Skorża przyjął ofertę działaczy i bardzo szybko osiągnął sukces. Po zaledwie trzech miesiącach razem ze swoim zespołem stanął przed szansą na wygranie Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W finale Urawa prowadzona przez Skorżę pokonała saudyjskie Al-Hilal i tym samym zapewniła sobie także awans do klubowych mistrzostw świata. To jednak nie koniec dobrej passy Polaka.

Obecnie zespół prowadzony przez Skorżę plasuje się na trzeciej pozycji japońskiej ligi i może myśleć o utrzymaniu się na podium. W międzyczasie odbywają się rozgrywki Pucharu Ligi Japońskiej. Tutaj nasz trener kolejny raz odniósł sukces. Za taki trzeba bowiem uznać awans do finału tej imprezy, po pokonaniu w półfinałowym dwumeczu Yokohama Marinos 2:1.

Finał tych rozgrywek odbędzie się 5 listopada 2023 roku. Skorża wspólnie ze swoimi piłkarzami stanie przed szansą na kolejne trofeum zdobyte w Azji. Rywalami Urawa Red Diamonds będzie Avispa Fukoka. Zwycięstwo w tym meczu dla naszego trenera będzie kolejnym rozdziałem dopisanym do historii sukcesów, którą buduje sobie poza granicami Polski. Warto pamiętać, że umowa Skorży z Urawą wygasa w styczniu 2024, a z Japonii do Premier League wybił się obecny trener Tottenhamu. To może być naprawdę dobra trampolina trenerska.