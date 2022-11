Maciej Sawicki o zatrzymaniu przez CBA. "Uważam to za całkowity absurd"

Maciej Sawicki tylko podpisał kontrakt

Z komunikatu prokuratury wynika, że zgromadzony materiał dowodowy jest bardzo solidny . To efekt m.in. analizy nośników informatycznych, wiadomości mailowych i dokumentacji bankowej. Wynika z niej, że doszło do podpisania fikcyjnej umowy sponsorskiej , a część środków uzyskanych z PZPN została przeznaczona na zakup luksusowych mebli na rzecz Jakuba T .

"Jedyne co zrobiłem, to w ramach pełnionej przeze mnie funkcji podpisałem kontrakt, dzięki któremu związek zarobił duże pieniądze i wyłącznie to wynika z materiału dowodowego. Kontrakt, podobnie jak każdą inną umowę, parafowałem jako osoba do tego wyznaczona przez zarząd" - tłumaczył Sawicki.