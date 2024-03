Rybus za swoją decyzję od początku był krytykowany, a PZPN kilka miesięcy po wybuchu wojny ogłosił , że piłkarz nie otrzyma powołania na zgrupowanie kadry i nie pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze. Ten konsekwentnie milczał i nie udzielał wywiadów polskim mediom , przez co zainteresowanie wokół jego osoby zaczęło spadać. O 34-latku ponownie głośno stało się za sprawą wywiadu dla TVP Sport, w którym piłkarz po ponad dwóch latach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji postanowił przerwać milczenie.

W rozmowie z Sebastianem Staszewskim piłkarz tłumaczył, dlaczego w przeciwieństwie do Sebastiana Szymańskiego i Rafała Augustyniaka nie wyjechał z Rosji.

"Nic ich z tym krajem nie łączyło. Mieli kontrakty i to wszystko. Ja natomiast mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną , założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość" - stwierdził.

I dodawał, że lubi życie w Rosji, a jego rodzina (żona piłkarza jest Rosjanką) czuje się tam komfortowo. Przy okazji zdradził, że związał się ze Spartakiem , ponieważ ten zaoferował mu bardzo dobre warunki finansowe. Jak się okazuje, nie rozmawia z żoną na temat wojny, a chociaż zagląda do mediów społecznościowych, to nie czyta wiadomości o tym, co dzieje się w Ukrainie.