Gdy w lutym 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, Rybus, w przeciwieństwie do wielu innych sportowców, nie zdecydował się na wyprowadzkę z Rosji. Pozostał w kraju razem z żoną, która jest Rosjanką oraz dwoma synami, za co spadła na niego fala krytyki. PZPN kilka miesięcy po wybuchu wojny poinformował , że ten nie zostanie powołany na kolejne zgrupowanie i nie pojedzie na mistrzostwa świata do Kataru. Drzwi do kadry dla 34-latka zostały zamknięte i wiele wskazuje na to, że ten już w biało-czerwonych barwach nie wystąpi.