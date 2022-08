Maciej Rybus komentuje transfer Grzegorza Krychowiaka. "Nie rozumiem"

Przypomnijmy: Rybus, którego żona jest Rosjanką pozostaje piłkarzem Spartaka Moskwa i nie zamierza opuszczać kraju. Jego decyzja odbiła się w Polsce szerokim echem, a nie brakuje głosów, że w ten sposób definitywnie zamknął sobie drzwi do gry w kadrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alaba (Real Madryt) cudownie przymierzył z rzutu wolnego! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Maciej Rybus komentuje wybór Grzegorza Krychowiaka

W rozmowie z "Match.tv" 32-latek zdeycdował się na komentarz, dotyczący wyborów, jakich dokonał Grzegorz Krychowiak. Pomocnik najwyraźniej nie chce mieć bowiem po wybuchu wojny zbyt wiele wspólnego z Rosją. Błyskawicznie po agresji tego kraju na Ukrainę wyjechał na wypożyczenie do Grecji, a po zakończeniu sezonu wrócił do Krasnodaru ledwie na parę dni - i to ze względów czysto formalnych, nim nie "dopiął" wypożyczenia do kolejnej drużyny.

Reklama

Jego wybór padł na klub z Arabii Saudyjskiej, Al-Shabab. Od strony moralnej to dość dyskusyjny ruch - kraj ten nie słynie bowiem z poszanowania praw człowieka.

- Wspieram Grzegorza, a on mnie - mówił Rybus, cytowany przez "Match.tv". Obrońca odniósł się również do wyboru, jakiego dokonał "Krycha".

- Zapewne miał jakieś propozycje z Europy, ale wybrał inaczej. Nie rozumiem tego za bardzo, ale nie chcę o tym mówić - stwierdził.