Maciej Rybus gotowy do powrotu. "Agent zapytał"

- Nikt się ze mną nie kontaktował tej zimy. Szczerze mówiąc, już przestałem o tym myśleć. Wszystkie moje myśli i siły skupiają się na FC "10". Gdybym mógł wrócić do zawodowej piłki nożnej, byłoby wspaniale. Jeśli nie, nie będę się martwić. Ale nie ma jeszcze sensu mówić o zakończeniu mojej kariery . Po przeprowadzce do Rubina więcej czasu poświęcałem na regenerację niż na grę - mówił.

Rybus od 2017 roku przebywa w Rosji, gdzie trafił z Olympique Lyon do Lokomotiwu Moskwa. Tam spędził pięć lat i przeniósł się do Spartaka Moskwa, skąd po roku przeszedł do ostatniego profesjonalnego klubu, Rubina Kazań.