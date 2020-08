Elana Toruń spadła na czwarty poziom ligowy, w klubie musiały nastąpić zmiany. Maciej Chrzanowski zastąpi Jacka Bednarza jako prezesa.

Jacek Bednarz objął stanowisko prezesa Elany Toruń 1 marca 2020 roku. Z końcem lipca jego misja, zakończona spektakularną klęską i spadkiem do III ligi, dobiega końca.

Reklama

"Panu Jackowi Bednarzowi dziękujemy za zaangażowanie podczas ostatnich 5 miesięcy i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Jacek Bednarz o meczu Wisła - Legia. Wideo INTERIA.TV

Jacek Bednarz był znanym, choć nietypowym piłkarzem. Ma wykształcenie prawnicze, co nie przeszkodziło mu grać w Lidze Mistrzów w barwach Legii Warszawa. W Ekstraklasie, głównie jako boczny pomocnik, wystąpił ponad 300 razy, zdobywają ponad 20 goli. Zaliczył też pięć występów w reprezentacji Polski.

Po zakończeniu kariery był dyrektorem sportowym Legii Warszawa, potem to stanowisko piastował w Wiśle Kraków. Był również prezesem "Białej Gwiazdy", na jego kadencję przypadł czas konfliktu z kibicami skupionymi w grupie "Sharks". Ostatecznie Bednarz nie otrzymał wsparcia od właściciela Wisły, Bogusława Cupiała i podał się do dymisji. Później był m.in. prokurentem Stadionu Narodowego.

W Elanie Bednarza zastąpi 43-letni Maciej Chrzanowski. Chrzanowski był ostatnio dyrektorem sportowym Bytovii, gdzie przy ograniczonych środkach stworzył ciekawą drużynę, która liczyła się w walce o awans do I ligi. Wcześniej tą samą funkcję pełnił w I-ligowej Chojniczance. Jego pracę cechowała wysoka skuteczność, gdy go w Chojnicach zabrakło klub został zdegradowany do II ligi. Wcześniej Chrzanowski był licencjonowanym menedżerem z licencją FIFA. Nowy prezes Elany Toruń wydaje się być specjalistą od zarządzania przy ograniczonych zasobach finansowych i ma wszelkie dane, by odnieść sukces w Grodzie Kopernika.

Zdjęcie Jacek Bednarz / INTERIA.TV

MS