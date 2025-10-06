Łzy w szatni Wieczystej Kraków. Były trener o wszystkim opowiedział

Wieczysta Kraków od kilku lat aspiruje do projektu na naprawdę dużą skalę, który ma dać zespołowi awans do PKO Ekstraklasy. Droga do tej najlepszej ligi w kraju przebiega dla Wieczystej dość dobrze, bo regularnie pokonuje kolejne szczeble. Pozostał już tylko jeden ostatni krok.

W tym sezonie bowiem Wieczysta Kraków występuje na zapleczu Ekstraklasy - w Betclic 1. Lidze. Trzeba przyznać, że zespołowi z Krakowa wiedzie się dość dobrze, choć gorzej od jego rywala z miasta. Wisła Kraków bowiem dość pewnie lideruje tabeli Betlic 1. Lidze, a za jej plecami plasuje się właśnie Wieczysta.

Cecherz zdradza kulisy rozstania. Góralski się popłakał

Kilka dni temu hit 1. ligi zakończył się remisem 1:1, który zdecydowanie cenniejszy był dla zespołu liderów tabeli. Ledwie trzy dni po zakończeniu spotkania Wieczysta Kraków zdecydowała się zwolnić trenera Przemysława Cecherza, który pracę w drużynie rozpoczął jeszcze w poprzednim sezonie.

Cecherz w rozmowie z "TVP Sport" zdradził pewne kulisy z życia szatni. - Trenera weryfikują wiadomo, przede wszystkim wyniki, jak wykonałeś swoją pracę, to jak mówią o tobie zawodnicy, jak się przy tobie rozwijali. Dzisiaj, żegnając się z nimi, jak zobaczyłem płacz Jacka Góralskiego, to dużo to mi powiedziało... Jestem im bardzo wdzięczny za pracę, którą wykonaliśmy - powiedział Cecherz.

52-letni szkoleniowiec prowadził Wieczystą w 21 oficjalnych spotkaniach. Wygrał dziewięć z nich, sześć razy zremisował i sześciokrotnie musiał zaznać goryczy porażki. Z pewnością najważniejszą victorią jest ta z finału walki o awans do Betlic 1. Ligi. Wieczysta pokonała wówczas 2:0 Chojniczankę.

