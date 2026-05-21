Cristiano Ronaldo zimą 2022 roku zdecydował się na szokujący ruch. Portugalczyk ogłosił bowiem, że opuszcza nie tylko Manchester United, ale europejski futbol. Cristiano zamienił zespół "Czerwonych Diabłów" na ekipę jednego z saudyjskich potentantów i związał się historycznym kontraktem z Al-Nassr.

Od tego czasu Al-Nassr nie wygrało żadnego tytułu, co sprawia, że Cristiano odczuwa gigantyczną posuchę, jeśli chodzi o dokładnie pucharów do swojej gabloty. Ten sezon ligi saudyjskiej układa się jednak na tyle korzystnie dla Al-Nassr, że Cristiano i spółka przed dwiema ostatnimi kolejkami mieli wszystko we własnych rękach.

Fantastyczne trafienie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk z tytułem

Pierwszą szansę zaprzepaścili przez fatalny błąd bramkarza. W 32. kolejce Al-Nassr zremisowało z Al-Hilal 1:1, a gola wstrzymującego świętowanie ekipa Jorge'a Jesusa straciła w 97. minucie. W kolejnej kolejce Al-Hilal wygrało z Neom SC, gdzie w bramce stał Marcin Bułka.

Ten wynik sprawiał, że 34. kolejka miała rozstrzygnąć o tym, kto zdobędzie tytuł. Al-Nassr w rywalizacji z Damac musiało wygrać albo liczyć na wpadkę Al-Hilal w spotkaniu z Al-Fayha. Po pierwszych połowach w obu tych spotkaniach sytuacja ekipy Cristiano była dobra, ale wciąż napięta.

Al-Hilal prowadziło bowiem w swoim wyjazdowym meczu 1:0 po golu Mandasha. Z kolei Al-Nassr przez długi czas męczyło się ze swoim zdecydowanie niżej notowanym rywalem, ale w 34. minucie doskonale piłkę w pole karne dośrodkował Joao Felix. Jeszcze lepiej do strzału głową złożył się Sadio Mane. Senegalczyk zapewnił prowadzenie 1:0 do przerwy.

Drugą część rywalizacji Al-Nassr rozpoczęło od bardzo mocnego uderzenia. Już w 52. minucie bowiem gola na 2:0 strzelił Kingsley Coman. Gospodarze nie cieszyli się jednak z prowadzenia długo. W 56. minucie ręką w polu karnym zagrał Simakan. Sędzia podyktował rzut karny dla gości.

Stały fragment gry na gola zamienił Sylla. Goście z wyniku na styku również nie mogli długo korzystać. Już pięć minut później Cristiano Ronaldo podszedł do piłki ustawionej około 18 metrów od bramki przyjezdnych. Portugalczyk nikomu nie miał zamiaru oddawać okazji do strzału.

Sam wziął charakterystyczny rozbieg i kopnął w kierunku bramki. Piłka minęła mur i wpadła do siatki obok zdezorientowanego golkipera Damac. Al-Nassr było o krok od tytułu. Ostatecznie ten gol nie okazał się tym, który zapewnił końcowy triumf gospodarzom. Na dziesięć minut przed końcem Cristiano podwyższył wynik na 4:1.

Po tym trafieniu Portugalczyk na oczach całego świata zwyczajnie się popłakał, a stadion zgotował mu owację na stojąco. Al-Nassr ostatecznie wygrało 4:1. Tym samym CR7 wstawi do gabloty klubowy puchar po aż 1828 dniach wyczekiwania. Ostatnim był Puchar Włoch zdobyty z Juventusem w sezonie 2020/2021.

Cristiano Ronaldo AFP

