Łukasz Teodorczyk po wielu miesiącach przerwy ponownie zaprezentował się na boisku. Polski napastnik zadebiutował w belgijskim Royal Charleroi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Udinese Calcio - Crotone 0-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Teo" ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. Jego pobyt we włoskim Udinese okazał się kompletną klapą, do tego nękać go zaczęły kontuzje. W Serie A zagrał łącznie w 30. meczach, w których zdołał strzelić tylko jednego gola.

Reklama

W październiku, by postawić na nogi swoją karierę, zdecydował odejść w dobrze znanym mu kierunku. Na belgijskich boiskach w barwach Anderlechtu wybił się i stał rozpoznawalny.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!



Teraz na zasadach wypożyczenia trafił do Royal Charleroi, klubu który w tym sezonie przegrał z Lechem Poznań potyczkę o fazę grupową Ligi Europy. Charleroi wykazało się cierpliwością i kilka tygodni poczekało, aż Polak wyleczy doskwierający mu uraz.

Debiut w nowej drużynie nie był okazały. Teodorczyk wszedł do gry w 90. minucie meczu 18. kolejki belgijskiej Jupiler League. Jego drużyna co prawda wygrała 4-3, ale niewiele było w tym zasług wychowanka Wkry Żuromin.