Łukasz Sosin będzie walczył z Ryszardem Niemcem o prezesurę w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, ogłosił w środę 10 marca 43-letni były reprezentant Polski.

Sosin "zdecydował się przedstawić swoją kandydaturę pod hasłem 'Tradycja i Rozwój', co ma odzwierciedlenie w proponowanych, konkretnych działaniach programowych. Przewiduje się, że jednym z motywów przewodnich kampanii będą planowane zmiany w strukturze organizacyjnej MZPN. Łukasz Sosin będzie stanowczo sprzeciwiał się pomysłom likwidacji podokręgów, o których coraz częściej słyszy się w krakowskiej centrali".

Wybory prezesa MZPN-u odbędą się 5 czerwca 2021 roku.



Urodzony w Krakowie Sosin jest wychowankiem Hutnika. Grał także w Cracovii i Wiśle Kraków. Sukcesy odnosił na Cyprze, gdzie cztery razy został królem strzelców tamtejszej ligi. Obecnie jest trenerem drużyn młodzieżowych. Czterokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski, dla której w debiucie z Arabią Saudyjską, strzelił dwa jedyne gole w kadrze.



"Tradycja i rozwój, to motyw przewodni mojego programu, który mam nadzieję trafi w Wasze oczekiwania. Tradycja, ponieważ więcej niż sto lat piłkarstwa w Małopolsce to wspaniałe dziedzictwo i praca wielu pokoleń ludzi. Rozwój, ponieważ chcemy, aby nasz związek odpowiadał na współczesne wyzwania, pamiętając jednak przy tym, że każde rozwiązanie powinno być wypracowane w duchu dialogu i szerokiej akceptacji środowiska" - czytamy w liście otwartym Sosina do małopolskiego środowiska piłkarskiego, opublikowanym na jego stronie internetowej.



Prezesem MZPN-u od 2000 roku jest Ryszard Niemiec. To były koszykarz, wicemistrz Polski z Resovią z 1973 roku, dziennikarz, redaktor naczelny: "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", działacz sportowy m.in. prezes Rzeszowskiego Okręgowego Związku Koszykówki (1974-1979) i Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (1993-2000).