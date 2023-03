Łukasz Piszczek czekał na to ponad rok. Kapitalna wiadomość

Łukasz Piszczek w 2021 roku zakończył swoją wieloletnią przygodę z Borussią Dortmund i wrócił do Polski, gdzie kontynuuje karierę w trzecioligowym LKS-ie Goczałkowice Zdrój . Były kadrowicz pod koniec grudnia tego samego roku nabawił się jednak poważnej kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go z gry na ponad rok.

Łukasz Piszczek wrócił na boisko

Piszczek do gry wrócił pod koniec stycznia, kiedy to zagrał w jednym ze spotkań towarzyskich przed startem rundy wiosennej. "14 miesięcy trwał mój rozbrat z boiskiem, doceniam każda kolejną minutę, którą mogę na nim spędzić. Jednocześnie dalej z pokorą pracuję, aby jak najdłużej wytrwać na zielonej murawie, ponieważ uraz, z jakim się mierzyłem, nie był i nie jest łatwy do okiełznania" - przekazał 37-latek.