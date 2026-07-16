Łukasz Gikiewicz: Super forma mistrza w super meczu

Zaczęło się dla Lecha słabo - i rok temu, gdy pierwszym przystankiem w drodze po obronę mistrzostwa była porażka u siebie w Superpucharze Polski z Legią Warszawa, i w tegorocznym starciu o pierwsze trofeum w rozgrywkach 2026/2027, bo na prowadzenie wyszli goście. Ale tym razem mistrzowie zdołali świętować w stolicy Wielkopolski. Odwrócili losy spotkania - tak jak kilka razy wiosną. Jak widać: charakter, niezłomność, determinacja wciąż się w "Kolejorzu" na wysokim poziomie.

Mentalność? Top. Choćby słuchając strzelca pierwszej bramki, Antoniego Kozubala, który do wywiadu w TVP nie podszedł ani z arbuzami pod pachami, ani z muchami w nosie, ani z zadartym nosem. 21-letni pomocnik stwierdził: - Jeszcze dużo jest do poprawy, jeszcze nie mieliśmy stuprocentowej świeżości po okresie przygotowawczym.

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A miał podstawy, by odlecieć, albo chociaż słodzić całej drużynie. Sam zagrał świetne zawody. Chwilę wcześniej świętował zdobytą przez Yannicka Agnero bramkę na 4:1, po przepięknej akcji Luisa Palmy czy Leo Bengtssona, ostatecznie nieuznaną przez pozycję spaloną tego ostatniego. Szkoda o tyle, że byłaby najlepszym dowodem jak świetnie, szybko, nieuchwytnie potrafi grać Lech Poznań pod bramką rywala.

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Tymczasem i Lech, i Kozubal z dużą pokorną pochodzą do będących przed nimi wyzwań. Transfer? Antoni nie zaprzecza, nie chce rzucać słów na wiatr ani pustych obietnic, ale jednocześnie podkreśla - skupia się na Lechu, na eliminacjach do Ligi Mistrzów, na starcie sezonu. Da z siebie wszystko, dopóki będzie nosił niebiesko-białą koszulkę.

Poznaniacy też nie zachłysnęli się mistrzostwem: mocno się nie osłabili, w zasadzie z galowego składu odszedł tylko Antonio Milić, ale dokonali wzmocnień i uzupełnień. Terry Yegbe wyglądał bardzo dobrze, wchodząc w buty wielokrotnego czempiona, który ostatecznie trafił do Wieczystej Kraków. Mateusz Lis pokazał, że będzie w stanie wejść w rękawice Bartosza Mrozka. Irańczyka zastąpi Irańczyk: trudno powiedzieć, by Sayyadmanesh nawiązał swoim występem do Golizadeha, bo poprzeczka wisi bardzo wysoko, a Allahyar dopiero zaczął treningi z drużyną i nie dostał wielu minut.

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Ale to wciąż Lech, o którym trudno powiedzieć, że jest słabszy od tego, który zdobywał mistrzostwo Polski. Górnik Zabrze boleśnie się o nim przekonał. Piłkarze Michala Gasparika znacznie mocniej przemeblowali skład. Odczuwalny był zwłaszcza brak Patricka Hellebranda. Ale choć przed starciem z Fenerbahce ten Superpuchar nie napawa optymizmem, to jednak nie warto skreślać wicemistrzów Polski w kontekście ekstraklasowego sezonu.

Ostatni był bardzo emocjonujący. Na nowy czekam z ogromną niecierpliwością, ale zaczął się bardzo dobrze. Szybkim, niezłym meczem, w którym padło kilka bramek, a mistrz Polski i potwierdził swoją klasę, i miał bardzo godnego rywala naprzeciw siebie.

Lech Poznań - Crvena Zvezda Belgrad Monika Wantoła INTERIA.PL





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