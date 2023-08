Łukasz Fabiański zdradza plany na przyszłość. Polski bramkarz zaskoczył

Łukasz Fabiański z pewnością jest jednym z najbardziej ikonicznych piłkarzy w historii reprezentacji Polski . Nie ma wątpliwości, że swoimi występami na mistrzostwach Europy w 2016 roku wychowanek Legii Warszawa napisał swoją legendarną kartę w kadrze. W dużej mierze to dzięki Fabiańskiemu Polska była w stanie dotrzeć aż do ćwierćfinału tamtego turnieju .

Fabiański zaskoczył ws. przyszłości

Wobec tego nie może dziwić decyzja, którą podjął Fabiański w październiku 2021 roku. Wówczas w meczu z San Marino na Stadionie Narodowym bramkarz zakończył swoją karierę w kadrze, aby skupić się na występach w West Hamie United . Wydaje się jednak, że mimo 38 lat trudno oczekiwać, aby lada dzień Fabiański odłożył rękawice do szafy i powiedział "stop" karierze bramkarza.

- Nie wiem, zobaczymy, co przyniesie los. Ja na pewno chcę jeszcze parę lat grać w piłkę. Na pewno zakończenie tutaj kariery to byłby taki optymalny układ, ale zobaczymy, jak to moje życie piłkarskie się potoczy - zdradził w rozmowie z portalem "IGol.pl" polski bramkarz.