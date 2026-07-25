Łukasz Fabiański ogłasza. To koniec. "Najpiękniejszy rozdział mojego życia"

Łukasz Fabiański w sobotnie przedpołudnie poinformował na Instagramie o zakończeniu kariery piłkarskiej. Potwierdziły się więc wiosenne doniesienia mediów o tym, że po wygaśnięciu 1 lipca kontraktu Polaka z West Hamem United odwiesi on buty na kołek. W drużynie "Młotów" przebywał przez ostatnie osiem lat z przerwą od lipca do września 2025 roku. Klub z Londynu postanowił wtedy zakontraktować "Fabiana" po raz drugi. Powrót nie okazał się udany, w zakończonym sezonie nasz rodak doznał urazu pleców, zagrał tylko raz, 16 września w meczu Pucharu Ligi przeciwko MK Dons (wygrana 5:1).

"Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia (...) Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, celem i domem" - zaczął swój post 41-latek.

Podziękował szkoleniowcom, kolegom z zespołów, klubom, kibicom i swojej rodzinie. Zaznaczył, że zaczyna się dla niego nowy etap. "Od dziś moją misją jest oddać piłce to, co ona dała mi. Chcę inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenia - tak jak ja kiedyś spełniłem moje" - napisał. Najprawdopodobniej będzie więc trenerem golkiperów.

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Komunikaty zamieścił w językach polskim i angielskim. Z pewnością ma sporo odbiorców z Wysp Brytyjskich, bo przebywa na nich od 2007 roku, gdy trafił z Legii Warszawa do Arsenalu. Po siedmiu sezonach trafił do Swansea City, a po czterech kolejnych do West Hamu.

Fabiański jest 57-krotnym reprezentantem naszego kraju (25 sparingów, po 11 meczów eliminacji EURO i mundialu, 5 starć w Lidze Narodów, 4 na EURO 2016 i 1 na MŚ 2018). Przez lata rywalizował o bluzę "jedynki" z Wojciechem Szczęsnym. Po raz ostatni dla Polski zagrał 9 października 2021 roku, otrzymał 57 minut w meczu el. MŚ 2022 z San Marino. Dostał wtedy specjalne pożegnanie na PGE Narodowym.

Łukasz Fabiański MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Fabiański AFP

Łukasz Fabiański AFP





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