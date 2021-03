Lukas Podolski potwierdził, że latem odejdzie z tureckiego Antalyasporu. Czy to czas, by 35-letni piłkarz w końcu trafił do Górnika Zabrze?

- Mogę potwierdzić, że odejdę latem, po wygaśnięciu mojej umowy - zapowiedział Podolski w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung". Niemiecki napastnik jest zawodnikiem Antalyasporu od stycznia 2020 roku.

Piłkarz już wcześniej zaznaczał, że nie podoba mu się, jak wygląda sytuacja piłkarska w Turcji. - To jak serial komediowy - oceniał pracę tamtejszych sędziów.



Czyżby nadszedł czas, by "Poldi" wypełnił swoją obietnicę i dołączył do Górnika Zabrze? W październiku zeszłego roku w rozmowie z Sebastianem Staszewskim zaznaczał, że dołączenie do polskiego klubu wciąż jest jednym jego celów.



- Ja chcę pomóc nie tylko Górnikowi, ale też miastu i całemu regionowi. Dać wszystko na boisku i poza nim. Na to mam ochotę. Chciałbym trochę być dla Górnika tym, kim dla Wisły Kraków jest Jakub Błaszczykowski. Nie czuję się stary. Zlatan ma 39 lat, a dobrze gra. Ja też się dobrze czuję - tłumaczył Podolski.

"Poldi", mistrz świata z 2014 roku, grał w Turcji już wcześniej jako piłkarz Galatasaray. W przeszłości był także zawodnikiem Vissel Kobe, Interu Mediolan, Arsenalu, Bayernu Monachium oraz 1. FC Koeln.





