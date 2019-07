Urodzony w Polsce niemiecki piłkarz Lukas Podolski marzy o występie na igrzyskach w Tokio w 2020 r. - podał dziennik "Express". 34-letni obecnie mistrz świata z 2014 od dwóch lat występuje w lidze japońskiej. Niemcy zakwalifikowali się kilkanaście dni temu na olimpiadę.

Uczynili to jego młodsi koledzy z reprezentacji U-21, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Europy - przegrali w finale z Hiszpanią 1:2. Na igrzyska pojadą także półfinaliści ME w tej kategorii wiekowej Francja oraz Rumunia.

"Nie ma wątpliwości, że występ na igrzyskach w Japonii, kraju który pokochałem i bardzo cenię występując tu od kilku lat, to byłby dla mnie honor i zaszczyt" - powiedział Podolski, 129-krotny reprezentant Niemiec, cytowany przez "Express".

W składzie każdej drużyny olimpijskiej może być trzech zawodników powyżej 23 lat.

Piłkarz zakończył karierę w reprezentacji seniorskiej w marcu 2017 r. Po kilku miesiącach, latem przeniósł się do ligi japońskiej i obecnie reprezentuje w J-League Vissel Kobe. Szefowie tego klubu zapłacili wówczas Galatasaray Stambuł, jego ostatniej drużynie europejskiej, 2,6 miliona euro.

W Galatasaray grał od 2015 r., wcześniej reprezentował barwy Interu Mediolan, Arsenalu Londyn, FC Koeln i Bayernu Monachium, z którym w 2008 roku wywalczył mistrzostwo i Puchar Niemiec.

W czerwcu szkoleniowcem Kobe został były piłkarz Bayernu Monachium Thorsten Fink.

