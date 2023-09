Luis Rubiales mówi: To szaleństwo. Mężczyznę też bym pocałował

Afera wybuchła po finałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata kobiet, w których skazywana na pożarcie i nie zaliczana do faworytek Hiszpania zdobyła trofeum po wygraniu finału z Anglią. Hiszpański zespół, oparty na zawodniczkach Realu Madryt i FC Barcelona, okazał się największą rewelacją imprezy. Jego sukces porównuje się do największych sensacji w futbolu, łącznie z męskimi mundialami lat pięćdziesiątych czy też wygraną Japonii w mistrzostwach świata kobiet w 2011 roku.

Po finale, podczas rozdania nagród prezes hiszpańskiej federacji Luis Rubiales ściskał zawodniczki, a Jenni Hermoso pocałował w usta. Wybuchł skandal, kobieta twierdziła, że to nieprawda, iż zrobił to za jej zgodą. Rubiales został oskarżony o molestowanie, zawieszony przez FIFA i potępiony. Początkowo nie złożył rezygnacji, a podczas wystąpienia, na którym spodziewano się tej dymisji, stwierdził, że nie czuje się winny molestowania i że co mają powiedzieć osoby, które faktycznie były molestowane. Co znaczy, że pocałunku z Jenni Hermoso za nie nie uważa.



Afera zatoczyła w Hiszpanii tak wielkie kręgi, że na ulice wyszły nawet masowe protesty, a matka prezesa Rubialesa rozpoczęła głodówkę. Wypływały nowe nagrania, informacje, komentarze, aż wreszcie Luis Rubiales podał się do dymisji.

Mały pocałunek, ale afera wielka. Rubiales atakuje

Po odejściu jednak uważa, że niczego złego nie zrobił i nazwał nawet aferę, która rozpętała się po pocałowaniu Jenni Hermoso "czystym szaleństwem". - To była euforia, ona mnie ściskała, ja ściskałem ją. Pocałowałem ją przelotnie z radości, a pocałunek trwał ułamek sekundy. Stało się to pod wpływem wzruszenia i szczęścia, nikogo nie zamierzałem napastować. To, co stało się potem i trwało przez wiele tygodni to szaleństwo - komentuje Luis Rubiales cytowany przez "Athletic". - Teraz mogę jedynie bronić swej godności.

W rozmowie, którą prowadził Pierce Morgan, prezes Rubiales podkreślił, że taka forma świętowania i okazywania radości jest standardowa w krajach południa Europy. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. - Gdyby na miejscu Jenni Hermoso był mężczyzna i świętowalibyśmy triumf, pewnie też bym go pocałował - mówi. - Jestem tego pewien, bo sam brałem udział w takich celebracjach, podczas których szczęśliwi ludzie wymieniali pocałunki bez żadnego podtekstu i robili to niezależnie od płci.

Po triumfie Hiszpanii na mundialu pracę stracił także trener piłkarek Jorge Vilda. Reprezentację objęła kobieta, Montserrat Tome.

Luis Rubiales / OSCAR DEL POZO/AFP / East News

Luis Rubiales w ostatnich dniach... budzi różne reakcje osób, które akurat napotyka / AFP

Jennifer Hermoso (w wyskoku) / AFP