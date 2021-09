Luis Enrique upublicznił numer telefonu. Kibic, do którego oddzwoni, otrzyma nagrodę

Inicjatorem akcji jest jeden z hiszpańskich operatorów komórkowych będących jednym ze sponsorów hiszpańskiego zespołu narodowego. Cała inicjatywa została zapoczątkowana po tym, jak w ostatnim czasie Luis Enrique stwierdził w trakcie konferencji prasowej, że choć dziennikarze mają do niego numer telefonu, to nie skontaktowali się z nim w sprawie sytuacji w kadrze.

Luis Enrique oddzwoni - kibic wygra bilety

Firma postanowiła nieco pociągnąć ten temat i ogłosiła, że do Enrique można telefonować pod pewien konkretny numer dostępny w hiszpańskiej sieci. "Zadzwoń do trenera, a jeśli on oddzwoni, pojedziesz z osobą towarzyszącą na mecz reprezentacji narodowej w Mediolanie 6 października" - stwierdzono w oficjalnym komunikacie. Jak zapewniono, szczęśliwej dwójce fanów zapewniony zostanie również przelot i zakwaterowanie.



I choć nie mówimy tu oczywiście o prywatnym numerze selekcjonera, to z całą pewnością linia w najbliższych dniach będzie rozgrzana do czerwoności. Nietypowy konkurs został zainaugurowany 27 września i ma potrwać maksymalnie do 5 października.



Liga Narodów UEFA. Hiszpania zagra z Włochami

Mecz, o którym mowa, to starcie Hiszpanii z Włochami w ramach półfinału Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek rozbrzmi na mediolańskim San Siro dokładnie o godz. 20.45. Jeśli "La Furia Roja" wygra z rywalami, to w finale turnieju zaplanowanym na 10 października (na tym samym obiekcie) zmierzy się z Francją lub Belgią.

Luis Enrique z reprezentacją Hiszpanii po raz pierwszy związał się w 2018 roku. Wcześniej jako szkoleniowiec pracował m.in. w FC Barcelona.

