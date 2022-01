Arkadiusz Milik w tym sezonie nie jest pierwszym wyborem trenera Jorge Sampaolego. W obecnej kampanii Ligue 1 zagrał w 11 meczach, ale tylko w sześć razy znalazł się w wyjściowej jedenastce. Jego dorobek to zaledwie jeden gol.

Polakowi zdecydowanie lepiej idzie w Lidze Europy i w Pucharze Francji. W tym przypadku może pochwalić się zdobyciem 8 bramek w 7 meczach.





Nie jest tajemnicą, że pozycja Milika w Marsylii nie jest najmocniejsza. Co więcej - ekipa z Prowansji wkrótce pozyska nowego napastnika . Będzie nim Cedric Bakambu.



Ludovic Obraniak pochwalił Arkadiusza Milika i... wskazał problem

Ludovic Obraniak przekonuje jednak, że Polak nie może obawiać się rywalizacji z 30-letnim napastnikiem. Jego zdaniem problemem jest to, że drużyna OM nie wykorzystuje odpowiednio Milika.

- Marsylia ma już znakomitego napastnika i jest nim Milik. Ale oni po prostu nie wiedzą, jak z niego korzystać. Wystarczy spojrzeć, jak Milik porusza się, kiedy zaczyna się akcja... Sposób, w jaki pokazuje się innym do gry... Problem w tym, że Milik potrzebuje różnorodności w grze, potrzebuje dośrodkowań. To gracz, który wie, jak zachować się pod bramką rywala. On czuje grę. W Marsylii nie potrafią tego wykorzystać - ocenił były reprezentant Polski na kanale "L’Equipe".