Losy Piotra Zielińskiego wiszą na włosku. Dyrektor Napoli zasiał wątpliwości

Wśród chętnych do podpisania umowy z Zielińskim znajduje się także... SSC Napoli. W ostatnich tygodniach wszystko wskazywało na to, że do takiego porozumienia nie dojdzie. Jak się jednak okazuje, obie strony wciąż negocjują, co potwierdził dyrektor sportowy. - Prowadzimy rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Zielińskiego. Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni - powiedział Mauro Meluso przed meczem z AS Roma.