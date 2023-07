Losowanie eliminacji mistrzostw świata już dzisiaj. Historyczny moment

Gdy Polska pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego walczyła o medal mistrzostw świata w 1974 roku, Afryka miała prawo wystawić tylko jednego reprezentanta - wówczas był to Zair. Potem w 1982 roku liczbę zwiększono do dwóch, a w ostatnich latach rozrosła się do pięciu. Podczas mundialu w Katarze w 2022 roku kontynent afrykański reprezentowały: Maroko, Tunezja, Senegal, Kamerun i Ghana. Z tego grona Maroko odniosło historyczny sukces - jako pierwszy zespół z Afryki zdobyło miejsce w czwórce. Teraz będzie to aż dziewięć ekip.