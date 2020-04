Lokomotiw Moskwa to kolejny klub, który może liczyć na wsparcie swoich piłkarzy. Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak i ich koledzy z szatni zrezygnowali z 40 procent swojego miesięcznego uposażenia.

Apanaże zawodników Lokomotiwu będą zredukowane aż do momentu wznowienia rozgrywek. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pensje pracowników Kolei Rosyjskich - przedsiębiorstwa do którego należy klub.

- Pandemia koronawirusa uderzyła w sposób funkcjonowania i ekonomię wszystkich państw. Zawsze byliśmy szczególnie ciepli i pełni szacunku wobec pracowników Kolei Rosyjskich, którzy się o nas martwią. Teraz to my musimy ich wspierać. Piłka nożna, podobnie jak reszta świata sportu, zatrzymała się, więc zawodnicy na całym świecie zgadzają się na obniżkę pensji podczas przerwy w rozgrywkach. Nasz zespół również uważa taki krok za konieczny, więc postanowiliśmy zrezygnować ze 40 procent wynagrodzenia do czasu wznowienia sezonu - powiedział kapitan zespołu Vedran Corluka, cytowany w klubowym komunikacie.

Zarząd wyraził podziw względem piłkarzy i podziękował im za zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Przed zawieszeniem rozgrywek zespoły z rosyjskiej ekstraklasy zdołały rozegrać 22 kolejki. Na czele tabeli plasuje się Zenit, mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Lokomotiwem.

