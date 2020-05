Jurij Siomin niespodziewanie przestanie być trenerem Lokomotiwu Moskwa z końcem maja. Grzegorz Krychowiak w mediach społecznościowych podziękował doświadczonemu szkoleniowcowi za współpracę.

73-letni Siomin będzie trenerem Lokomotiwu tylko do końca maja - ta wiadomość zaskoczyła dziś wszystkich fanów rosyjskiej ligi. Doświadczony trener jest legendarną postacią Lokomotiwu - grał w klubie jako zawodnik, później był nawet prezesem, a funkcję trenera sprawował już kilkukrotnie.

Rozstanie jest tym bardziej zaskakujące, że moskiewski klub osiągał za kadencji Siomina bardzo dobre rezultaty - w ostatnich dwóch latach zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Rosji, a w ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie wygrywał Puchar Rosji.



To właśnie pod okiem Siomina Grzegorz Krychowiak wrócił do wysokiej dyspozycji. 73-latek zaufał wypożyczonemu z Paris Saint-Germain pomocnikowi, a rok później zapłacił za niego 12 mln euro.



"Krycha" pod jego wodzą imponował formą strzelecką. W tym sezonie zdobył aż 10 bramek (dziewięć w lidze, jedną w Lidze Mistrzów), a w zeszłym sezonie zanotował trzy trafienia, dokładając do tego łącznie dziewięć asyst w 66 występach.

- Praca z Tobą była przyjemnością. Dziękuję za te dwa lata i powodzenia w przyszłości! - takim wpisem pożegnał trenera Siomina Krychowiak.

Od 1 czerwca nowym szkoleniowcem Lokomotiwu będzie 40-letni Serb Marko Nikolić. Jego ostatnim klubem był węgierski Videoton.



