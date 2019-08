LM piłkarek nożnych. Trener Górnika Łęczna: Wiemy, że Polska na nas patrzy

Piłkarki nożne Górnika Łęczna środowym meczem z Besiktasem Stambuł rozpoczną udział w turnieju Ligi Mistrzyń, rozgrywanym w Holandii. - Wiemy, że cała Polska na nas patrzy, jesteśmy optymistami – powiedział trener Górnika Piotr Mazurkiewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Junior Firpo nowym piłkarzem Barcelony. Jak poradzi sobie 22-latek? Wideo © 2019 Associated Press

Kolejnymi rywalami mistrza Polski będą Alaszkiert Erywań z Armenii i gospodarz zawodów Twente Enschede. Awans do 1/16 wywalczy zwycięzca turnieju.

Reklama

"Można oczywiście zastanawiać się nad tym, czy taka kolejność spotkań jest dla nas korzystna. Ja o tym nie myślę. Będziemy do każdego meczu przygotowani jak najlepiej. Patrząc na to, jaki zespół zbudowaliśmy, jak zawodniczki pracowały podczas minionych czterech tygodni, jaką mamy w drużynie atmosferę - jesteśmy optymistami" - dodał szkoleniowiec, na co dzień pracujący w kopalni Bogdanka.

Zauważył, że Besiktas, zatrudniający zwykle sporo zawodniczek z Europy Wschodniej, tym razem zgłosił do LM skład krajowy.

"Być może to dla nas dobra wiadomość, ale mnie futbol nauczył pokory. Wiemy, po co jedziemy do Holandii i o co tam będziemy grać" - zaznaczył Mazurkiewicz.

Górnik w ramach letnich przygotowań wystąpił w turnieju Amber Cup na Litwie.

Zespół mistrza Polski przegrał tam z litewską Gintrą Universitetas Szawle 1-3, a potem pokonał ekstraklasową ekipę Czarnych Sosnowiec 4-1 i łotewskie Dynamo Ryga 7-0.

"Ten turniej pokazał, że potrafimy dobrze grać. Wiem, że Dynamo to nie był może najsilniejszy rywal, ale strzelić siedem goli w 25 minut trzeba umieć" - dodał szkoleniowiec.

Przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż po niezbyt dobrych dotąd występach męskich drużyn w europejskich pucharach oczy kibiców piłkarskich będą zwrócone na Górnika.

"Wiemy, że cała Polska na nas patrzy, mamy tego świadomość. Potrzebujemy trochę szczęścia, bo ono jest niezbędne" - podsumował Piotr Mazurkiewicz.

Piłkarki nożne Górnika Łęczna po raz drugi z rzędu wystąpią w kwalifikacjach LM.

W rywalizacji wystartuje rekordowa liczba 62 zespołów z 50 krajów. 22 najlepsze drużyny mają zapewniony udział w 1/16 finału. Pozostałe 40 zostało podzielone na 10 grup. Ich zwycięzcy dołączą do rozstawionych ekip.

Zawodniczki Górnika obroniły mistrzostwo Polski dzięki wygranej u siebie z Medykiem Konin 2-0 w ostatniej kolejce ekstraligi. Przed tym spotkaniem miały dwa punkty straty do ekipy z Konina.

Rok wcześniej zespół z Łęcznej w swoim europejskim debiucie zajął trzecie miejsce w turnieju eliminacyjnym w Edynburgu. Polki wygrały tam z gruzińskim zespołem Martwe Kutaisi 12-0, Anderlechtem Bruksela 1-0 i przegrały z Glasgow City 0-2. Do 1/16 finału awansowała wtedy drużyna ze Szkocji.

Obrońcą trofeum będzie Olympique Lyon, który w rozegranym w Budapeszcie finale pokonał hiszpańską Barcelonę 4-1.

Zespół z Francji wygrał LM po raz szósty, a czwarty z rzędu. Drużyna z Lyonu pierwszy raz triumfowała w 2011 roku. Sukces powtórzyła w kolejnym sezonie, a od 2016 roku dominuje w Europie niepodzielnie.

Mecze Górnika w turnieju:

7 sierpnia: Górnik - Besiktas (godz. 18.30)

10 sierpnia: Górnik - Alaszkiert (18.00)

13 sierpnia: Górnik - Twente (18.30).



Autor: Piotr Girczys