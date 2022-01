Relacja nie odświeża się automatycznie, kliknij F5!



Liverpool tym razem gra w Carabao Cup w naprawdę mocnym składzie, Juergen Klopp na tym etapie nie decyduje się już na eksperymenty. Brakuje jednak Mohameda Salaha oraz Sadio Mane, którzy rywalizują w Pucharze Narodów Afryki.



Już w 11. minucie wymuszoną zmianę musiał zrobić szkoleniowiec Arsenalu. Z urazem zszedł Soares, a zastąpił go Chambers.





Carabao Cup. Liverpool - Arsenal. Początek dla "The Reds"

Początek meczu zdecydowanie należał do Liverpoolu. Po akcji Minamino i zagraniu wzdłuż bramki mało brakowało, by gracz londyńczyków skierował piłkę do własnej bramki.

Reklama

Arsenal odgryzł się strzałem Lacazette'a z dystansu, ale niecelnym.



Z kolei po nieprzemyślanej próbie strzału Jamesa Milnera, "Kanonierzy" wyszli z groźną kontrą, ale "The Reds" zdołali opanować sytuację.

Chwilę później doszło do fatalnego zagrania ze strony Granita Xhaki. Reprezentant Szwajcarii w brutalny sposób potraktował Diogo Jotę, za co zobaczył zasłużoną czerwoną kartkę.



Przed przerwą Liverpool nie był w stanie jednak wykorzystać tej gry w przewadze liczebnej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękny gol Krzysztofa Piątka w meczu SSC Napoli - ACF Fiorentina. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport



O awansie zadecyduje wynik dwumeczu.



Liverpool - Arsenal 0-0 (0-0)

Czerwona kartka: Xhaka