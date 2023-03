"Lista hańby" się wydłuża. Kolejni chętni do gry z Rosją

Od ponad roku rosyjska federacja piłkarska pozostaje zawieszona przez UEFA i FIFA. Reprezentacja kraju agresora nie może uczestniczyć w eliminacjach do turniejów mistrzowskich, a kluby nie są dopuszczane do rozgrywek międzynarodowych. Kadrze pozostają więc wyłącznie mecze towarzyskie. Choć większość państw nie bierze pod uwagę sparingów ze „Sborną”, to są jednak niechlubne wyjątki. Dziś lista powiększy się o kolejne państwo.