Lionel Messi wciąż to ma. Piękne trafienie Argentyńczyka

Jeśli brać pod uwagę pierwsze tygodnie, to wydaje się, że Lionel Messi idealnie trafił z transferem do Stanów Zjednoczonych. Argentyńczyk odrzucił bajońskie kontrakty klubów z Bliskiego Wschodu, nie czekał także na rozwój sytuacji w Barcelonie w sprawie finansowego fair-play, tylko zdecydował się na przeprowadzkę do Miami, gdzie na grę kusił go David Beckham, współwłaściciel klubu. I na razie w Stanach Zjednoczonych czuje się jak za najlepszych lat w stolicy Katalonii.