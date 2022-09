Lionel Messi starł się z kolegą z reprezentacji. Został spoliczkowany

Podczas treningu reprezentacji Argentyny przed meczem z Hondurasem tamtejsze media wychwyciły ciekawą scenę. Rodrigo De Paul i Lionel Messi nagle zbliżyli się do siebie i zaczęli dyskutować. Po krótkiej wymianie zdań zawodnik Atletico Madryt lekko uderzył w policzek gracza Paris Saint-Germain.

Dyskusja Messiego i De Paula. "Jesteś głupi?"

Na początku sytuacja wyglądała na poważną, w rolę mediatora wcielił się Leandro Paredes. Z ust De Paula rozczytano słowa "jesteś głupi, Leo?". Po chwili jednak na twarzach całej trójki pojawił się uśmiech, co uspokoiło kibiców zwycięzców Copa America 2021. Internauci domyślają się, że Messi musiał powiedzieć jakiś prowokujący żart. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo "Albicelestes" pewnie wygrali wspomniane spotkanie 3:0, co podtrzymuje dobre nastroje w zespole przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze.

W czerwcu podopieczni Lionela Scaloniego takim samym stosunkiem bramek wygrali z mistrzami Europy Włochami. Podczas tamtego zgrupowania pokonali także Estonię 5:0. Ostatnią porażkę odnieśli... 3 lipca 2019 roku. Wtedy lepsza w półfinale Copa America na własnym terenie okazała się Brazylia.

Argentyńczycy zagrają na mundialu w grupie C. W pierwszej kolejce zmierzą się z Arabią Saudyjską, w drugiej z Meksykiem, a w trzeciej z Polską. Swoją dyspozycją udowadniają, że są jednymi z głównych faworytów do końcowego triumfu w turnieju.

