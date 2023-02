"To zaszczyt być nominowanym do nagrody sportowca roku według Laureus, ale w tym roku... Naprzód Messi, to ty na nią zasługujesz" - napisał Hiszpan na swojej relacji na Instagramie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wygrał Australian Open i Rolanda Garrosa. Na Wimbledonie doszedł do półfinału, w którym jednak nie zagrał z powodu kontuzji. Z kolei w US Open odpadł w czwartej rundzie.