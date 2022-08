Linia lotnicza żartuje z wielkiego transferu! „MAD MAN”

Transakcja z udziałem Casemiro była dość niespodziewana. Oto bowiem najmłodszy z tercetu Casemiro-Kroos-Modrić postanowił opuścić Real Madryt. Brazylijczyk ma dopiero 30 lat i kilka sezonów gry na wysokim poziomie przed sobą. Tymczasem zostawia najlepszy obecnie zespół Europy na rzecz będącego w kryzysie Manchesteru United, który przecież nie awansował nawet do Ligi Mistrzów.

Linia lotnicza żartuje z transferu Casemiro

Transfer wywołał duże poruszenie wśród kibiców zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Opinie są bardzo różne - niektórzy uważają, że to świetny ruch United, inni wskazują na zbyt wysoką cenę, a jeszcze inni prorokują, że Real będzie tego kroku żałował.

Swoje trzy grosze dorzuciła także linia lotnicza Ryanair. Na profilu na Twitterze firma pozwoliła sobie na małą zabawę słowem. Administratorzy umieścili grafikę przedstawiającą bilet lotniczy z Madrytu do Manchesteru, w skrócie: MAD - MAN. Wszystko zostało opatrzone podpisem "An absolute MAD MAN", co ma podwójne znaczenie. Oprócz skrótów od nazwy miast, znaczy też po angielsku "szalony człowiek".

A czy pomysł z przeprowadzką do Premier League faktycznie okaże się szalony? Czas pokaże.

Jakub Żelepień, Interia