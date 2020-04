Francuska federacja podjęła decyzję o zakończeniu rozgrywek Ligue 1 z powodu pandemii koronawirusa. Nie zgadza się z tym sklasyfikowany dopiero na 7. pozycji Olympique Lyon, który po raz pierwszy od ponad 20 lat nie zagra w europejskich pucharach.

Władze ligi francuskiej (LFP) oficjalnie zatwierdziły decyzję rządu o zakończeniu sezonu piłkarskiego. Przy rozstrzygnięciu uwzględniono tabelę po 28. rozegranych kolejkach, w oparciu o stosunek liczby punktów do rozegranych meczów.



W ten sposób tytuł mistrzowski trafił do Paris Saint-Germain, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Większym jest dopiero siódma pozycja Olympique Lyon, który choć w lidze nie radził sobie najlepiej, był przecież bliski awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Lyon pokonał 1-0 Juventus Turyn, ale drugiego pojedynku już nie doczekał.

Olympique jest bardzo niezadowolony z decyzji francuskich władz. Klub wydał nawet oświadczenie, w którym grozi, że będzie domagał się odszkodowania od federacji piłkarskiej.



"W związku z dzisiejszą decyzją Olympique Lyon zastrzega sobie prawo do odwołania od decyzji i dochodzenia odszkodowania, związanego z utratą sportowej szansy. Zwłaszcza w świetle postępowania innych federacji piłkarskich, gdzie sprawy wciąż są w toku. Klub poniesie z tego tytułu straty rzędu kilkudziesięciu milionów euro" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.



Przedstawiciele Lyonu zaznaczyli, że niewykluczone, iż sezon mógłby zostać dokończony w sierpniu, co dopuszczała tamtejsza minister sportu Roxana Maracineanu. Olympique zwrócił też uwagę, że we wtorek przedstawił federacji swój plan związany z powrotem do rozgrywek.





