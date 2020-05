100 mln euro za samo podpisanie nowego kontraktu miało oferować Neymarowi Paris Saint-Germain. Nic z tego - piłkarz wciąż pragnie wrócić do FC Barcelona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar pędził jak błyskawica. Tak Brazylijczyk trenuje na swoim boisku. Wideo INTERIA.TV

Brazylijczyk latem 2017 roku został najdroższym piłkarzem świata, gdy PSG zapłaciło Barcelonie za niego kosmiczną sumę 222 mln euro. Piłkarz miał wyjść z cienia Lionela Messiego, ale na razie poza krajowymi sukcesami, jego dorobek w PSG nie powala na kolana. A gdy wreszcie drużyna z Paryża dotarła do ćwierćfinału LM, rozgrywki przerwano z powodu pandemii koronawirusa.

Reklama

Przez ostatni rok francuskie i hiszpańskie media były zgodne - Neymar żałuje przenosin do PSG i z całych sił chciałby wrócić do Barcelony. Wygląda na to, że w tym aspekcie wciąż nic się nie zmieniło.



Według "Mundo Deportivo" mistrzowie Francji przedstawili Neymarowi ofertę przedłużenia kontraktu, oferując bajeczną premię za podpis - wynoszącą aż 100 mln euro. Napastnik jednak ani myśli korzystać z oferty.

Brazylijczyk wciąż chciałby wrócić do swojego poprzedniego klubu i liczy, że "Duma Katalonii" wykupi go z powrotem. Szanse na to są jednak coraz mniejsze. Kontrakt Neymara wygasa dopiero 30 czerwca 2022 roku, a przez pandemię koronawirusa ucierpią nawet takie kluby jak Barcelona. Eksperci prognozują, że w nadchodzących okienkach nie należy spodziewać się gigantycznych transferów.



Paris Saint-Germain zostało w tym roku mistrzem Francji po tym, jak rząd w porozumieniu z federacją piłkarską zdecydował się na wcześniejsze zakończenie rozgrywek.

Zdjęcie Neymar / Liewig Christian/ABACA / East News

WG