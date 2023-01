Cristiano Ronaldo rozstał się w listopadzie z Manchesterem United . Pożegnanie nie wyglądało tak, jak marzyliby o tym kibice i sam zawodnik. Strony rozeszły się bowiem w atmosferze skandalu obyczajowego wywołanego wywiadem udzielonym przez Portugalczyka. Atakował on w nim klub i innych zawodników.

Na mistrzostwa świata Ronaldo pojechał jako bezrobotny piłkarz. Pytany przez dziennikarzy, odpowiadał, że poszukiwaniami nowego klubu zajmie się po zakończeniu turnieju. W międzyczasie coraz głośniej było o zainteresowaniu gwiazdorem ze strony saudyjskiego klubu Al-Nassr. 30 grudnia plotki znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnym komunikacie. Portugalczyk podpisał umowę ważną do 30 czerwca 2025 roku. Na jej mocy ma inkasować 200 milionów euro za sezon gry . To najwyższy kontrakt w historii futbolu.

Cristiano Ronaldo napotka trudności w Arabii Saudyjskiej

Na wtorek 3 stycznia zaplanowano oficjalną prezentację zawodnika. Bilety na wydarzenie kosztują 15 riali, czyli około 18 złotych. Chętnych jest kilka razy więcej niż dostępnych miejsc. Według medialnych informacji, do kolejki oczekujących na wejściówki zapisało się nawet 170 tysięcy osób . Dziennikarz Sky Sports, Gianluca Di Marzio, podał, że Ronaldo w nowym klubie ma zadebiutować natomiast już dwa dni później, czyli 5 stycznia, w czasie domowego meczu z Al Taee . Al-Nassr będzie w tym spotkaniu bronić pozycji lidera, bo po rozegraniu jedenastu meczów ma punkt przewagi nad Al Shabab , czyli klubem Grzegorza Krychowiaka.

Bramkarzem Al Taee jest Brazylijczyk Victor Braga , który przez lata występował w klubach portugalskich. Ma w CV między innymi Moreirense , Espinho czy Famalicao . W rozmowie z gazetą "A Bola" ostrzegał Ronaldo przed zlekceważeniem poziomu saudyjskich rozgrywek. - Zastałem tutaj bardzo dobrze zorganizowaną i profesjonalną ligę, a także z kluby z jakościowymi ośrodkami treningowymi. W ostatnich latach wszystko bardzo się rozwinęło. Mówiono kiedyś, że Arabowie nie są zawodowcami, że spóźniają się na treningi, ale to wcale tak nie wygląda. Myślę, że Cristiano Ronaldo napotka pewne trudności, bo poziom jest wysoki. Nie można lekceważyć ligi saudyjskiej, ona jest bardzo konkurencyjna - przekonywał Braga.

Golkiper odniósł się także do szaleństwa, które zapanowało w Arabii Saudyjskiej po ogłoszeniu transferu CR7. - To prawdziwa Ronaldomania. Wszystko wydaje się surrealistyczne i zaskakujące. Wszyscy okazują bezwarunkową miłość do Cristiano - opisywał zawodnik.