Doświadczony rumuński szkoleniowiec Mircea Lucescu jednak pozostanie w Dynamie Kijów. W poniedziałek zrezygnował z posady trenera klubu Tomasza Kędziory z powodu protestów kibiców. Objął ją cztery dni wcześniej.

Fani byli niezadowoleni z jego zatrudnienia, ponieważ Lucescu wcześniej z powodzeniem prowadził odwiecznych rywali Dynama - Szachtar Donieck. Osiem razy zdobył z nim mistrzostwo kraju, sześć razy Puchar Ukrainy, a w 2009 roku wywalczył Puchar UEFA.

W poniedziałek Lucescu wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że praca we "wrogim środowisku" jest dla niego niewyobrażalna, więc się wycofuje.



Z kolei we wtorek pojawił się kolejny komunikat doświadczonego szkoleniowca, zaadresowany do prezesa Dynama Ihora Surkisa.



"Mam głęboki szacunek do pana determinacji w procesie rozwoju Dynama. Moje obawy związane były jedynie ze stwarzaniem problemów piłkarskiej rodzinie kijowskiego klubu. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy dobre wyniki, które radykalnie odmienią stosunek (kibiców - przyp. red.) do zatrudnienia mnie" - napisał Lucescu.



Dynamo jest najbardziej utytułowanym klubem na Ukrainie. Od 1993 roku mistrzem kraju było 15 razy, ale w ostatnich czterech sezonach górą był Szachtar.