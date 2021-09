To był szalony mecz Super Lig. Po 52 minutach Besiktas Stambuł prowadził u siebie z Demirsporem już 3-0. Z murawy gospodarze nie schodzili jednak jako zwycięzcy.



Goście pierwszą bramkę zdobyli po godzinie gry. Wkrótce potem na boisku pojawił się Mario Balotelli i rozpoczął show. W 79. minucie strzelił kontaktowego gola, a w siódmej minucie doliczonego czasu popisał się asystą przy trafieniu wyrównującym.

Super Mario został tym samym bohaterem spotkania. Ale już po drugiej bramce dla Demirsporu widać było, że nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany. Ciesząc się z gola, wskazał najpierw na swoją głowę, a później na trenera rywala - Sergena Yalcina.



Mario Balotelli, czyli... dzień zemsty

Był to swoisty akt odwetu ze strony snajpera. W ubiegłym roku właśnie Yalcin sprzeciwił się pomysłowi, by Balotelli dostał angaż w Besiktasie. Nazwał wówczas byłego reprezentanta Włoch... bezmózgowcem.



Gest napastnika z końcówki wtorkowego spotkania finalnie wywołał wielką awanturę przy linii bocznej. Ruszyli do siebie zawodnicy obu zespołów, doszło do klinczu. Dzięki chłodnej głowie arbitra obyło się jednak bez czerwonych kartek.



